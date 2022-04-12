

قفزة ملحوظة سجلتها أوقية الذهب في ثاني تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد صعودها أمس ، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-4-2022 في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية، ليواصل الملاذ الآمن قفزاته مع تحرك سعر الدولار واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 6 جنيهات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1020 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس في التداولات نحو 1014 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح ما بين 60 الى 120 جنيها للجرام وفقا للقطعه أو الشركة المصنعة.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1162 جنيها)

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 24 ليقفز بقيمة نحو 5 جنيهات ، وهو أعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1162 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1020 جنيها)

أما عن جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد ارتفع أيضا ليواصل قفزاته القوية مثل باقي الأعيرة بالتعاملات الصباحية ليبلغ 1020 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (872 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بقيمة 6 جنيهات نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 872 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8160 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا لنحو 8160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36022 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما ارتفع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 1.162 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1953 دولارا.