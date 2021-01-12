أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-1-2021 وتراجع عيار 21 بنهاية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-1-2021 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في السوق المحلية لمحال الصاغه بعد ارتفاعها صباح اليوم، متأثره بهبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي تراجعًا بنحو 4 جنيهات ليسجل نحو 809 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بالسعر في افتتاح التعاملات، والذي سجل 813 جنيها خلال تعاملات الصباح، والتي لم تشهد تغير يذكر حتى الآن. اوقية ذهب

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر في نهاية تعاملات الثلاثاء 12-1-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية هبوطا ليصل إلى 925 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (809 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الهبوط في التعاملات اليومية ليسجل نحو 809 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 695 جنيها للجرام فى التعاملات الآن في سوق الذهب وهو العيار الاكثر انتشارا في القاهرة والإسكندرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6472 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 6472 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

استقرت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27780 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار خلال التعاملات الآن 1844 دولارًا.

الصاغة: تذبذب سعر الذهب في مصر مع رواج للمبيعات

وأكد أصحاب محال الذهب أن هناك تذبذبا قويا لسعر الذهب إلا أن الوقت الحالى هو الأنسب لشر الوقت الحالى هو الأنسب لشراء المعدن الأصفر مع هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر لمستوي متدني مما يشجع على الاستثمار حاليا.

وقال نادي نجيب، مالك لأحد محال الذهب، في تصريحات للمال، إن المعدن الأصفر انخفض لأقل سعر في العام الجديد بعد ما هبطت سعر أوقية الذهب مع صعود سعر الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب إلى 1839.89 دولار وسجلت أسعار الذهب هبوطا 4.4%، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.