أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022.. وعيار 21 يقفز 9 جنيهات

ارتفاع كبير شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022 بداية التداولات في محال الصاغه على مستوي الجمهورية ، مدفوعة بتحرك الطلب وسعر الدولار امام الجنيه عند مستويات 19.66 جنيها ، وعلي العكس منه انخفضت أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن.

وارتفع جرام الذهب صباح اليوم حوالي 9 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1105 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس والتى سجلت 1094 جنيها للجرام ، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1262 جنيها)

8 جنيهات مكاسب جديدة سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات ليبلغ 1262 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1105 جنيهات)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1105 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (947 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 947 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8840 جنيها)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد وهو من اكثر ادوات الاستثمار محليا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39190 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.262 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبطت الأوقية في التعاملات بالبورصة العالمية للمعادن نتيجة صعود سعر الدولار عالميا لينخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات صباح اليوم وتسجل نحو 1661 دولارا.