أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022.. وارتفاع عيار 21

عاودت البورصة العالمية الصعود مجددا خلال تعاملاتها اليومية بعد هبوطها بنهاية امس ، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع استمرار تذبذب الأسعار عالميا ومحليا.

وارتفع سعر الذهب بمصر بقيمة 5 جنيهات بداية اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1215 جنيه للجرام، مقارنة بتعاملات مساء اليوم التى سجلت 1210 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1375 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 5 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1375 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1215 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1215 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1038 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 5 جنيهات ليسجل 1038 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9720 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 9720 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 42620 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.375 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بنحو 10دولارات خلال التعاملات اليوم لتبلغ نحو 1864 دولار.

ويصعب توقع أسعار الذهب على مدار اليوم في ظل المتغيرات العالمية بعد رفع أسعار الفائده في عدد من الاقتصاديات العالمية ابرزها امريكا ودول الخليج وبريطانيا بالاضافة لزيادة الطلب على الذهب في مصر