أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-6-2021.. وارتفاع عيار 21 جنيهين

عاودت أسعار الذهب اليوم العالمية صعودها مجددا عند 1908 دولارات للأوقية ، في بداية تعاملات بورصة المعادن لليوم الثاني على التوالي ، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-6-2021 ، بشكل كبير خلال بداية تعاملاتها اليومية الصباحية ، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

وتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بنظيره العالمى ليصعد بقيمة جنيهين للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري ليسجل نحو 818 جنيها ، مقابل أسعاره أمس في سوق الصاغة والتى سجلت 816 جنيها امس ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. أوقية ذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-6-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (934 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا قفزة خلال التعاملات الآن ليسجل الجرام 934 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (818 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ ليسجل 818 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (702 جنيه)

فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 702 جنيه فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6544 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم بمصر في التعاملات الصباحية ليسجل نحو 6544 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28973 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 934 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1908 دولارات ببداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم يرتفع لأعلى مستوى في 2021

وشهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا مع بداية تعاملات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار زيادة سعر الفائدة على الدولار وتراجع العوائد على السندات الأمريكية ، مما يساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر ، مع صعوبة توقع صعود أو هبوط الذهب الفترة المقبلة.



يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.