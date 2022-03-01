اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-3-2022 وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

عيار 24 يسجل 960 جنيها للجرام
عمر سالم 2:10 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 2:10 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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قفز سعر الذهب اليوم مع صعوده عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ليرتفع في مصر الثلاثاء 1-3-2022 بمنتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية في أول أيام التداول، على خلفيه صعود أوقية الذهب بأكثر من 1% في البورصة العالمية للمعادن.

فيما يسود التذبذب المشهد خلال التعاملات، ليقفز سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 841 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تداولات اليوم الصباحية التي سجلت 836 جنيها، غير متضمنة المصنعية مع توقعات بمواصلة الارتفاع.

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سعر الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (960 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 960 جنيها، مقارنة بسعر أمس علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (841 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بصعود أوقية الذهب عالميا ليرتفع معها ويبلغ 841 جنيها للجرام علما بأنه العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (719 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعود بنحو جنيه واحد ليسجل 719 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6728 جنيها)

فيما ربح الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 40 جنيها ليبلغ سعره نحو 6728 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفز سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29760 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 960 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الان بنحو 6 دولارات للاوقية لتسجل الآن نحو 1918 دولارًا.


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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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