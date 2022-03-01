أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-3-2021 وتراجع عيار 21

تذبذب مستمر تشهده أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر، بعد ما سجلت تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات ، مع خسارة اوقية الذهب نحو 3 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثاني أيام التداول ليستمر في مستوياته على خلفيه الحرب الروسية الاوكرانية.

وفقد سعر جرام الذهب الان نحو جنيها واحدا صباح اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 836 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 837 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (954 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 954 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (836 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط اوقية الذهب صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 836 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (719 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا صباح اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 719 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6688 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 6688 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29574 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 954 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1902 دولار.