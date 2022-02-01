أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-2-2022.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بعد تراجع أسعار أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن مساء أمس ، لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-2-2022 مجددا بشكل ملحوظ في مطلع التعاملات الصباحية ، مع صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر على مدار اليوم.

وقفزت قيمة جرام الذهب بنحو 3 جنيهات لكل جرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 791 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام أمس التى سجلت 788 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا الآن بقيمة نحو 3 جنيهات ، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ارتفاع سعر الذهب عالميا ، ليربح مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 791 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أقل سعر محليا نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيها)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6328 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 28024 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1805 دولارات بعد صعودها بقيمة 10 دولارات للأوقية.