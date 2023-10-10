أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء.. عيار 21 يتراجع 5 جنيهات للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-10-2023 خلال التداولات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بهبوط سعر الاوقية عالمية ببورصة المعادن خلال ثاني جلساتها الاسبوعية مع ضبابية حول سعر الدولار امام الجنيه وترقب لما سيحدث في حرب غزة.

علمت المال من مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف ، أن سعر الذهب انخفض بقيمة 5 جنيهات مساء اليوم ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2275 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2280 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2605 جنيها)

ولأول مرة خلال الاسبوع الجاري يهبط جرام الذهب عيار 24 مجددا بشكل طفيف ، ليبلغ 2605 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2275 جنيه)

أيضا تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بانخفاض الاوقية عالميا ليهبط العيار الاكثر مبيعا في مصر ويسجل نحو 2275 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1951 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجع مساء التداولات ليسجل العيار الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1951 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18200 جنيه)

خسائر طفيفه شهدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها من قيمته ويبلغ 18200 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وعلي غرار نظيرتها العالمية فقد انخفض سعر سبيكة الذهب عيار 24 بالسوق المحلي الى نحو 80755 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 هبوط على خلفيه تراجع الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.605 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا هبوط خلال التعاملات في جلسة اليوم في بورصة المعادن الدولية عند مستويات نحو 1858 دولار.