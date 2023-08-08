أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء تواصل استقرارها.. عيار 21 يسجل 2155 جنيها

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-8-2023 تواصل ثباتها عند مستويات منخفضة بالتزامن مع التداول في نطاقات ضيقة دون تغيرات كبيرة، على الرغم من تحركات عديدة في أسعار الذهب العالمية.

وكشفت تقارير عن أن سعر الذهب لما يتأثر بالبورصة العالمية للمعادن، بالإضافة الى رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية بواقع 1% منذ نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استقرار عوامل التسعير في السوق المحلية خلال هذه الفترة ولكن يبقى ترقب الأسواق مستمرا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-8-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر صباحا سعر الذهب عيار 24 عند مستويات 2464 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2155 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 أي تغيرات ليواصل ثباته ويسجل 1851 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب ثباتا اليوم ملحوظا ليبلغ 17240 جنيها.

استقرار عوامل تسعير الذهب في السوق المحلية عملت على الحد من التقلبات الحادة في السوق، ودفعت الذهب إلى التحرك بشكل عرضي داخل نطاقات محددة.

مؤخرا شهد الطلب على الدولار تراجع في السوق الموازية الأمر الذي أداء إلى استقرار وثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، منذ تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سعر الصرف أمن قومي ليزيد من التوقعات بثبات سعر الصرف الرسمي لفترة أطول.

فيما نجد أن الطلب على الذهب قد شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ استحقاق شهادات الـ 18%، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار بشكل كبير.

فيما ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية في تحقيق استقرار في السوق بشكل كبير، وفقاً لوزارة التموين وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر من خلال المبادرة إلى 600 كليو جرام.

تزايد المعروض المحلي من الذهب عمل على تهدئة الأسواق وتراجع السعر وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

وبحسب تقرير جولد بيليون فقد ساعدت هذه العوامل على تجاهل أسعار الذهب للتغيرات في السوق العالمية واستقرار سعر الذهب المحلي، بينما يبقى الترقب مسيطر على الأسواق.

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، حيث استعاد الدولار بعض الاستقرار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

سجلت أسعار الذهب الفورية اليوم انخفاض بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1932 دولارا للأونصة، حيث تحاول أسعار الذهب الاستقرار فوق مستوى الدعم 1930 دولارا للأونصة حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس.