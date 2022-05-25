أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 25-5-2022.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم في مصر الاربعاء 25-5-2022 بشكل طفيف بعد ارتفاعها امس بسوق الصاغة ، وذلك على خلفيه انخفاض سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الاوقية نحو 10 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث ايام التداول بالبورصة وسط ضبابية في المشهد.

5 جنيهات هي قيمة الانخفاض في كل جرام ذهب لكافة الاعيرة بمصر ، ليسجل العيار الاعلي مبيعا وانتشارا في السوق المحلي وهو عيار 21 نحو 1055 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء امس التى سجلت 1060 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 25-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1208 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1208 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (905 جنيهًا)

كما سجل جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضا بشكل مستمر اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 905 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37448 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وهبط اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.208 مليون جنيه ، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1855 دولار ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري.