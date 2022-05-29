أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-5-2022.. واستقرار عيار 21

شهدت اوقية الذهب ثباتا نتيجة اغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للاجازة الاسبوعية مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-5-2022 خلال بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر حال تحرك سعر الدولار امام الجنية خلال اليوم ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1050 جنيه للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات أمس واليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة استقرار ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1205 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1050 جنيه)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1050 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (900 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 908 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8400 جنيه)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37355 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1854 دولار ، ومن المرتقب ان تتفتح البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الاسبوعية غدا الاثنين وسط توقعات بهدوء التعاملات لحين الاعلان عن موقف الفيدرالي الامريكي من سعر الفائدة.