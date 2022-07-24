أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-7-2022.. وعيار 21 يواصل الثبات

واصلت أوقية الذهب ثباتها لليوم الثاني علي التوالي في بورصة المعادن العالمية نتيجة توقف التداولات للإجازة الأسبوعية للبورصة، كما لم يشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-7-2022 أي تغير يذكر في بداية تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي استقرار ملحوظ ليبلغ نحو 988 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء أمس غير متضمنة المصنعية، وسط تراجع في الطلب على الملاذ الآمن بالسوق المحلية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الأعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1130 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 988 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا ملحوظ لليوم الثاني خلال التعاملات ليبلغ 988 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا على مستوياته التى سجلها امس ليبلغ 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا أعلي مستوي في شهر عند 1727 دولارا للأوقية

وتتأثر أن أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل أهمها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه إضافة إلى سعره عالميا، وحال تحرك سعر الدولار عالميا فإن ذلك يؤثر بالسلب على الاستثمار في الذهب.