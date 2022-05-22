أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 22-5-2022.. واستقرار عيار 21

ثبات مستمر شهدته اوقية الذهب خلال تعاملات الاسبوع مع اغلاق بورصة المعادن العالمية لليوم الثانى على التوالى ، بعد قفزة سعر الذهب ويعاود الثبات ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 22-5-2022 فى بداية تعاملات اليوم الصباحية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ومن المقرر ان تغلق اغلب محال الذهب اليوم ابوابها للاجازة الاسبوعية ، وسط ترقب من جانب المتعاملين ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1020 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 22-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1170 جنيها)

ومع بداية تعاملات اليوم محليا سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات فيما يعد الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات ، ليبلغ 1170 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1020 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل غيره ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 995 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (870 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يسجل اقل سعرا في مصر ليبلغ 870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8160 جنيه)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لليوم الثاني عند مستوي 8160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35960 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.160 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في اسبوع عند 1845 دولار للاوقية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا