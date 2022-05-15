أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 15-5-2022.. واستقرار عيار 21

واصلت اوقية الذهب ثباتها خلال تعاملات اليوم مع اغلاق بورصة المعادن العالمية بعد هبوط حاد في سعر الذهب نهاية تداولات الاسبوع ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 15-5-2022 فى بداية تعاملات اليوم الصباحية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1120 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء امس غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 15-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1275 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الاعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1275 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1120 جنيه)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1120 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39525 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.275 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا اقل مستوي في شهر عند 1808 دولار للاوقية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا