أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-7-2022.. وعيار 21 يخسر 3 جنيهات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم مع بداية التداولات الاسبوعية بالبورصة العالمية للمعادن ، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-7-2022 في مستهل التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية في مصر بعد خسارة أوقية الذهب نحو 7 دولارات وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.

وانخفضت الأسعار محليا متأثره بالهبوط باوقية الذهب ، ليخسر الجرام نحو 3 جنيهات في التعاملات ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 989 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 992 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-7-2022

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الاقل مبيعا خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1134 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (989 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض ملحوظ في التعاملات ليبلغ 989 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7912 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيها ليتراجع ويسجل 7912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1804 دولار علي مدار التعاملات اليوم وامس.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر المعدن الاصفر عالميا بعد قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب للاستثمار في السندات الامريكية بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا.