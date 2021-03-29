أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-3-2021.. وانهيار عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-3-2021، تراجعها المستمر في نهاية تعاملات اليوم المسائية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية بشكل ملحوظ؛ على خلفية هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن في لندن أول أيام التداول.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعًا الآن بنحو 4 جنيهات، بالإضافة إلى تراجع سعره صباحًا بمقدار جنيه، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 760 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره أمس التى سجلت 764 جنيها، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (869) جنيهًا

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا خلال التعاملات الآن ليسجل 869 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (760 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 760 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (649 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 649 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6080 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6080 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27000 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 869 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

تذبذب سعر الذهب محليا وعالميا وسط توقعات بصعوده

وشهد سعر الذهب تذبذبًا كبيرًا على مدار تعاملات اليوم في بورصة المعادن، وسط توقعات بصعود سعر الذهب خلال تعاملات الأسبوع مع استقرار المبيعات أو تراجعها محليًّا.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.