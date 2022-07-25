أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-7-2022.. وعيار 21 يرتفع من جديد



صعود جديد في البورصة العالمية سجلها سعر الذهب اليوم عالميا في اول ايام تداولاتها الاسبوعية ، ليرتفع ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-7-2022 في مطلع تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية ، على خلفية ارتفاع سعر الاوقية الى مستويات 1733 دولار.

3 جنيهات هما قيمة الارتفاع بسعر الجرام في مصر ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 991 جنيه للجرام، مقارنة بالتعاملات امس التى سجلت 988 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1132 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 3 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1132 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (991 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 991 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 3 جنيهات ليسجل 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7928 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 16 جنيها ليسجل نحو 7928 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 35092 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.132 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1733 دولار ، وسط ترقب لما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي الامريكي وتأثيره على الاسواق العالمية وخاصة المعادن