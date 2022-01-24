اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-1-2022 وثبات عيار 21

عيار 21 خلال اول ايام التعاملات يسجل 802 جنيها
عمر سالم 9:34 ص, الأثنين, 24 يناير 22 9:34 ص, الأثنين, 24 يناير 22

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أفتتحت تداولات البورصة العالمية للمعادن أولى ايام التعاملات الاسبوعية على ثبات في سعر الذهب اليوم عالميا ، فيما يستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-1-2022  ، في مطلع تعاملات اليوم الصباحية بالتزامن مع قيام المستثمرين بحالة بيعية للمعدن الاصفر  لجني الأرباح التى حققها الذهب .

واستقر سعر الذهب ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا الآن نحو 802 جنيه للجرام، وهى نفس اسعار  خلال التعاملات في سوق الصاغة امس ولم تشمل الأسعار المصنعية ، والتى تختلف من محل لأخر ومن عيار لاخر ، ويمكن لن يتغير السعر على مدار اليوم.

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سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (916 جنيها)

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 916 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 802 جنيه)

وشهد الان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 802 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (688 جنيهًا)

كما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليسجل 688 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6424 جنيه)

فيما لم يشهد  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان اى تغير ويسجل نحو 6424 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 916 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم  لتسجل نحو 1836 دولار.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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