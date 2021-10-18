أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-10-2021 وعيار 21 يخسر جنيها

تراجعت أسعار الذهب في اليوم مصر الاثنين 18-10-2021 بشكل طفيف في مطلع تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات صباح اليوم ، بعد هبوط في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وانخفاض سعر اوقية الذهب خلال التعاملات الان ، وسط توقعات من المتعاملين بعودة المعدن الاصفر للصعود مجددا.

وهبط جرام الذهب اليوم في مصر نحو جنيها ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 775جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 776 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-10–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (886 جنيها)

وهبط جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ويعد الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 886 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (775 جنيه)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط ملحوظ بشكل متواصل على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 775 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (664 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18تراجع بقيمة جنيها وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 664 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6200 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 6200جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 886 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1761 دولار بعد هبوطها نحو 6 دولارات اولى ايام التداولات