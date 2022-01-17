أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-1-2022 وثبات عيار 21

عاودت تعاملات البورصة العالمية للمعادن ثباتها على مدار اليوم ليستقر في سعر الذهب اليوم ، وتواصل معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-1-2022 الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الآن في محال الصاغة على مستوى الجمهورية .

وتنتظر السوق اجتماع الفيدرالى الامريكي حول سعر الفائدة ، كما يسود تذبذب غير مؤثر في السعر صعودا وهبوطا بالبورصة العالمية بما لا يؤثر على السعر محليا ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 796 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب.

سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيها)

ولم يختلف سعر الذهب في السوق المحلي ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ، عند نفس المستوي الآن ليسجل 908 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 796 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 796 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغير على مدار اليوم ليسجل682 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6368 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28148 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليستمر عند 908 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1819 دولارًا.