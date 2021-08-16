أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-8-2021 واستقرار عيار 21

بدأت البورصة العالمية للمعادن اولى ايام تداولاتها الاسبوعية على ثبات في سعر اوقية الذهب وتذبذب بكل لم يؤثر على الشعر ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-8-2021 في مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية .

وتسود توقعات باحتمالية مواصلة المعدن الاصفر الصعود عالميا وفي مصر ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 781 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (893 جنيها)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 893 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (781 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 781 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6250 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6250 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27683 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 893 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1779 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.