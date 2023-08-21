أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين.. عيار 21 يسجل 2250 جنيها للجرام

ضبابية وترقب يسيطران على أسواق المعادن في سوق الصاغة المحلية بالتزامن مع مواصلة أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 21-8-2023 وسط هدوء في الطلب على المعدن الأصفر واستمرار تداولات بورصة المعادن الدولية وعدم تغير سعر الأوقية عالميا في أولى أيامها الأسبوعية.

وقالت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية ، إن سعر الذهب في مصر مازال مستقر بشكل ملحوظ ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند 2250 جنيه للجرام غير شامل المصنعية وهو نفس سعره امس بالأسواق.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 21-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2571 جنيها)

وأكدت الشعبة في تقاريرها ان سعر جرام الذهب عيار 24 لم يشهد اى تغيرات اليوم ليسجل الاعلى في مصر بالتعاملات عند 2571 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2250 جنيه)

واشارت مصادر في الشعبة ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر لليوم الثالث على التوالي بشكل ملحوظ ليبلغ 2250 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

ويترقب الجميع سعر الجنيه امام باقي العملات الاجنبية وهو ما سيكون له تأثير على سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الذي واصل ثباته ليبلغ نحو 1930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرار في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما استمر تعاملات سوق الصاغة على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 79572 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه ، لتبدأ اولي ايام تعاملاتها الاسبوعية على ثبات سعر أوقية الذهب خلال التعاملات ليبلغ 1893 دولار.