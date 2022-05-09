أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 9-5-2022.. وعيار 21 يخسر 22 جنيها

تراجع حاد في بداية أولى أيام التعاملات الأسبوعية لبورصة المعادن العالمية، حيث هبط سعر الذهب اليوم عالميا نحو 1%، وينخفض معه أسعار أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 9-5-2022 في سوق الصاغة صباحا، بعد خسارة الأوقية أكثر من 20 دولار نتيجة صعود عائد الاستثمار في السندات الأمريكية.

وخسر سعر الذهب في سوق الصاغه نحو 22 جنيها للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1188 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس الذي سجل 1210 جنيهات، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 9-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1355 جنيها)

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم تعاملاته في مصر على انخفاض بشكل كبير، ليسجل 1355 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1188 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع عنيف مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1188 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1020 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1020 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9504 جنيهات)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 9504 جنيهات، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 42005 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.355 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير خلال التعاملات اليوم نحو 1863 دولارا، فيما انخفض عقب صعود سعر الدولار الأمريكي عالميا وعوائد السندات الأمريكية.