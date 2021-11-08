اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 8-11-2021 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام
عمر سالم 12:34 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:34 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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بدأت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها في اول ايام الاسبوع على ثبات في سعر اوقية الذهب  ، بعد ارتفاعها بشكل كبير على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-11-2021  مطلع تعاملات اليوم الصباحية في كافة محال الصاغة بمختلف المحافظات.

وتستقر أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستوي مرتفع هو الاعلي منذ شهرين  ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية .

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وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-11-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيها)

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ، تعاملاتها الاسبوعية على ثبات في المستوي الآن ليسجل 897 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 785 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط ثباته بشكل ملحوظ  في التعاملات ليبلغ 785 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (674 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليسجل674 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيها)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6288 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27804 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولارًا.

كما تسود توقعات باحتماليه صعود الذهب عالميا ومحليا وسط المتغيرات العالمية لاسيما في ظل صعود الطاقة عالميا والتضخم بالاضافة الى اعلان الفيدرالى الامريكي خفض برنامج التسيير المالى

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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