اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-2-2022.. وارتفاع عيار 21

عيار 21 يسجل 794 جنيها للجرام
عمر سالم 11:05 ص, الأثنين, 7 فبراير 22 11:05 ص, الأثنين, 7 فبراير 22

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شهد سعر الذهب اليوم في بداية أول أيام التعاملات الأسبوعية ارتفاعا طفيفا في بورصة المعادن العالمية بعد ثباتها على مدار يومين ، لتصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-2-2022 خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، في ظل توقعات بمواصلة صعود للمعدن الأصفر اليوم.

جنيه واحد هي قيمة الزيادة في سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي صعودا الآن نحو 794 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس نحو 793 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

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سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 صعودا في التعاملات الصباحية ، ليسجل أعلى سعر في مصر  ، ليبلغ نحو 908 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (794 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21  ارتفاعا كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 794 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (679 جنيهًا)

وبدأ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة التعاملات على صعود ليسجل 679 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لنحو 6352 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 28148 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 908 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما صعد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1812 دولارا.

وارتفع سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية في البورصة العالمية الآن نحو 4 دولارات في ظل هبوط سعر الدولار الأمريكي ما زاد الإقبال على الملاذ الىمن لترتفع معه أسعار الذهب اليوم في مصر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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