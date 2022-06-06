أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-6-2022.. وارتفاع عيار 21

مع بداية أولى تعاملات الأسبوع، بدأ سعر الذهب اليوم ارتفاعه بعد استقراره يومين ليعاود الصعود في البورصة العالمية للمعادن، ويرتفع اليوم في مصر الإثنين 6-6-2022 بشكل طفيف في بداية التعاملات، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا.

جنيهان هما قيمة صعود سعر جرام الذهب، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1012 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس الذي سجل 1010 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وترصد بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1156 جنيها)

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو جنيهين ، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1156 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1012 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع متأثرا بالصعود العالمي، ليربح مثل باقي الأعيره في التعاملات ليبلغ 1100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعر محليا نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 862 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8096 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8096 جنيها، ليربح 40 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35836 جنيها، وتزِن نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.166 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربحت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 7 دولارات، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1853 دولار .