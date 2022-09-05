أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-9-2022.. وعيار 21 عند مستويات مرتفعة

بدأ سعر الذهب اليوم تداولاته عالميا ومحليا في اول ايام التداول ببورصة المعادن العالمية على استقرار في اوقية الذهب ، فيما تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-9-2022 في مطلع التعاملات الصياحية بسوق الصاغة مع توقعات بارتفاع السعر مساءا.

واشتعل سعر الجرام نهاية الاسبوع الماضي ليسجل اعلى مستوي منذ عدة أشهر ، ولازال يحافظ على مكاسبه مع تحرك الطلب عليه للصعود، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1113 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1272 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1113 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1113 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 954 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8904 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن الكيلو 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1713 دولارًا للاوقية