أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-12-2022.. وعيار 21 يحقق أرباحا تاريخية

استهلت البورصة العالمية للمعادن أول أيام تداولاتها الأسبوعية على استقرار سعر الذهب اليوم ، فيما ثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-12-2022 بعد اشتعال وقفزات جنونية متتالية في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة مع توقعات بارتفاع السعر مساء.

وارتفع أمس سعر الجرام بنحو 110 جنيهات على مدار التعاملات قبل أن يستقر اليوم ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1720 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1974 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1974 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1720 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على أرباحه التاريخية خلال التعاملات ليبلغ 1720 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1480 جنيهًا)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا في مصر أى تغير اليوم ليبلغ 1480 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13760 جنيها)

واستفاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من القفزات الجنونية للجرام ليواصل مستوياته عند نحو 13760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61194 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.974 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومازالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذبا في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1798 دولارًا في أول أيام التداول.