أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-4-2022.. وتوقعات بتراجع عيار 21

استقرار جديد يفرض نفسه على سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن في ظل عدم تحرك الأسعار اول ايام التداولات الأسبوعية، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-4-2022 في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغه مع توقع بهبوط المعدن الأصفر.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب، إضافة إلى سعر جرام الذهب، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 970 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-4-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1112 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1112 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (970 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 970 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (831 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 831 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34475 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.112 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ثباتا التعاملات اليوم نحو 1924 دولارًا للاوقية ، فيما تسود توقعات بهبوط المعدن الاصفر بعد تقارير تشير الى ان روسيا تدرس بيع جزء من احتياطاتها الذهبية في الاسواق العالمية لتدبير جزء من احتياجاتها الدولارية.