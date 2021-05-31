أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-5-2021.. وعيار 21 يسجل 816 جنيها

شهدت أوقية الذهب استقرارا في تعاملات بورصة المعادن عالميا في أول أيام الأسبوع ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-5- 2021، بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية الآن.

ولم يتغير سعر الذهب في مصر بشكل ملحوظ الآن ، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 816 جنيها للجرام، وهى نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-5–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (932 جنيها)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم أى تغير خلال التعاملات الآن ليسجل 932 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (816 جنيها)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 816 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (700 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ثباتا الآن ليسجل 700 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6528 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6528 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28914 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 932 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1904 دولارات.

ويتغير سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم صعود وهبوط في نطاق جنيهين ، لكنه يشهد الآن استقرارا وسط ترقب لسعر أوقية الذهب وتخوفات بعودته للهبوط مجددا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.