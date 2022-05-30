أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 30-5-2022.. وعيار 21 يرتفع 15 جنيها

ارتفاع جديد مع بداية أول أيام التداول بالبورصة العالمية للمعادن، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 30-5-2022 ارتفاعا ملحوظا صباح اليوم عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة نحو 14 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر أرباحا بقيمة 15 جنيها صباحا ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن لنحو 1050 جنيها، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1035 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 30-5-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1200 جنيه)

15 جنيها أرباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1200 جنيه، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1050 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1050 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (900 جنيه)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 900 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8400 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 37200 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.200 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1858 دولارا.