أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 3-10-2022..وعيار 21 يخسر 30 جنيها

انهيار جديد تسجله أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-10-2022 في اول ايام التداولات الاسبوعية نتيجة زيادة المعروض من المعدن في اسواق الصاغة بالتعاملات الصباحية بالتزامن مع هبوط طفيف بسعر اوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية .

وعلمت “المال” من مصدر بشعبة الذهب، أن انخفاض الطلب مع ارتفاع المعروض هبط بقوة بسعر الذهب في مصر ليخسر الجرام 31 جنيها صباحا، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1086 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1117 جنيها، بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1240 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1240 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1086 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض عنيف بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1086 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر بواقع 30 جنيهات على مدار الأسبوع ليسجل 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8688 جنيها)

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيها ليبلغ 8688 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38440 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.240 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجع بقيمة دولارين خلال التعاملات اليوم نحو 1660 دولارات علي مدار التعاملات اليوم وسط ترقب للاحداث العالمية وسعر الدولار امام باقي العملات