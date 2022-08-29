أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 29-8-2022.. وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

بدأت محال الصاغة المحلية اولى ايام تعاملاتها الاسبوعية على انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 29-8-2022 بمحتلف المحافظات ، علي خلفية خسارة اوقية الذهب حوالى 13 دولار في تداولات البورصة العالمية للمعادن متأثرة بصعود سعر الدولار الامريكي عالميا.

ووفقا لشعبة الذهب بالغرف التجارية فقد جرام الذهب 6 جنيهات في تداولات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1082 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وكل شركة مصنعه.

سعر الذهب

واستطلع موقع “المال” وفقا لبعض محال الصاغه أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين29-8-2022 في التقرير التالي :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1230 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم تراجع كبير ، ليسجل 1230 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيه)

وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ على خلفية هبوط اوقية الذهب ليبلغ الجرام 1076 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (921 جنيهًا)

ووفقا لتجار الذهب فأن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفض ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 921 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8608 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 48 جنيها من قيمته ليسجل نحو 8608 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38130 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1721 دولار بعد هبوطها لادني مستوي خلال شهر اغسطس الجاري