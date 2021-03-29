أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 29-3-2021 وتراجع عيار 21

بدأت البورصة العالمية للمعادن في لندن أولى جلساتها الأسبوعية على هبوط سعر الذهب وانخفاض سعر أوقية الذهب ، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 29-3-2021، بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية.

وهبط سعر الذهب عالميا بعد استقراره يومين ، بنحو جنيه ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 764 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره أمس التى سجلت 765 جنيها، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 29-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (873) جنيهًا

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 873 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (764 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 764 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (652 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 652 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6112 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6112 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27063 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 873 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

صعود الدولار يدفع سعر الذهب في مصر للتراجع

وشهد سعر الدولار ارتفاعا عالميا مع صعود عوائد السندات الأمريكية مما دفع المستثمرين للجوء إلى الاستثمار في أدوات أخري خلاف المعدن الأصفر.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.