أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-6-2022.. وارتفاع عيار 21

صعود ملحوظ مع بداية أول أيام التداول بالبورصة العالمية للمعادن ، فيما شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-6-2022 ارتفاعا صباح اليوم عقب قفزة في سعر الذهب اليوم بالبورصة نحو 15 دولارا للأوقية الواحدة ، وسط عقوبات من بعض الدول على قطاع الذهب الروسي.

وربح سعر الجرام في مصر نحو 3 جنيهات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1007 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1004 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-6-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1152 جنيها)

وما زال عيار 24 هو العيار الأغلي والاقل مبيعا في مصر نظرا لثمنه المرتفع ، حيث ارتفع ليبلغ 1152 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1007 جنيهات)

وبعد استقراره علي مدار يومين ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ ليبلغ 1007 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (864 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8056 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8056 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.152 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1839 دولارا.