أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 26-9-2022.. وعيار 21 يقفز 5 جنيهات

صعود طفيف في بداية اولى ايام تداولات البورصة العالمية للمعادن ، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 26-9-2022 متأثرة بتحرك سعر الذهب اليوم بالبورصة 3 دولار للاوقية الواحدة ، واستمرار الطلب على المعدن الأصفر محليا

وربح سعر الجرام في مصر 5 جنيهات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1135 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1130 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 26-9-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1298 جنيها)

وقفز سعر عيار 24 وهو الاغلي والاقل مبيعا في مصر نظرا لثمنه المرتفع ، حيث صعد ليبلغ 1298 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1135 جنيه)

وعقب ثباته ليومان ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ ليبلغ 1135 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (975 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 975 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9080 جنيه)

وبلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 40 جنيها ليسجل نحو 9080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40238 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.298 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بحركة سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنسبة طفيفه لتسجل نحو 1689 دولار.