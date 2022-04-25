بدأ سعر الذهب اليوم تداولاته على صعود قوي في السوق المحلية بعد يومين من الاستقرار وبالرغم من هبوطه في بورصة المعادن العالمية ، إلا ان أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 25-4-2022 قفزت مجددا في تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، بسبب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، إن سعر الذهب في مصر ربح نحو 10 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1100 جنيه للجرام، بعد تسجيله امس نحو 1090 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 25-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1256 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 10 جنيهات ، ليسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1256 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1100 جنيه)

واوضح نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 1100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (945 جنيهًا)

وأشار الى ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة قد ارتفاع بالتعاملات المسائية ليبلغ 945 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8800 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38936 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.256 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما تراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1918 دولارا.