أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-5-2021.. وثبات عيار 21 بداية التعاملات

بدأت بورصة المعادن العالمية أول أيام تعاملاتها الأسبوعية على استقرار فى سعر الذهب اليوم ، وثبات أوقية الذهب في التعاملات ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-5-2021 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

ولم يشهد سعر الذهب اليوم في مصر أي تغيرات، ليستمر قرب أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 804 جنيهات للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات أمس غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وترصد «المال» فى التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-5-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (919 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 919 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهات)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر حاليا ، ليسجل 804 جنيهات للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (689 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 689 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6440 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر نحو 6440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28430 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 919 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1881 دولارًا ببداية التعاملات.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.