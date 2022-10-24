أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-10-2022.. واستقرار عيار 21

بدأت البورصة العالمية للمعادن اولى ايام تداولاتها الاسبوعية على ثبات سعر الذهب اليوم ، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-10-2022 استقرارها المتتالي في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغه مع توقعات بارتفاع السعر مساءا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، للمال ، ان سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1114 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ، فيما يرتفع الطلب للاستثمار في عيار 21 والجنية الذهب في السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيه)

واضاف نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل ثباته في التعاملات ليبلغ 1114 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيه)

واوضح نجيب ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر واصل مستوياته عند نحو 8912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1654 دولارًا للاوقية مع ترقب لسعر الدولار امام باقي العملات