أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-1-2022 وارتفاع عيار 21

عاود سعر الذهب اليوم الصعود مجدداً بشكل طفيف في أول أيام التداول بالبورصة العالمية للمعادن بعد ثبات على مدار يومين ، ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-1-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية مع اسمرار هبوط سعر الدولار وتوقعات بقفزة جديدة في المعدن الاصفر عالمياً.

وقال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب ، ان كل الأعيرة شهدت ارتفاع بقيمة جنيهين ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 804 جنيه للجرام، بعد ثباته صباح اليوم عند مستوي 802 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 918 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان جنيهين ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 918 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهات)

وصعد جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ارتفاع اوقية الذهب بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 804 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (688 جنيهًا)

فيما تأثر أيضاً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 688 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6432 جنيها)

وكسب الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16جنيها نحو 6432 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28456 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 (918 ألف جنيه)

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 918 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات منتصف اليوم نحو 1840 دولار.