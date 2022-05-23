أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-5-2022.. وعيار 21 يربح 25 جنيها

ارتفاع كبير في أول أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية يصحبه صعود في أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-5-2022 صباح اليوم في سوق الصاغة المحلية على مستوى الجمهورية عقب صعود الأوقية نحو 20 دولارا في التعاملات.

وكشف نادي نجيب أحد تجار الذهب ، عن أن جرام الذهب ارتفع اليوم بقيمة 25 جنيها في أول التعاملات الأسبوعية ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1045 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره أمس التى سجلت 1020 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-5-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1195 جنيها)

25 جنيها قيمة الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1195 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1045 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1045 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (895 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا بشكل ملحوظ ليبلغ 895 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8360 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 37045 جنيها، وتزِن الأوقية 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.195 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهد سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود بشكل كبير خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1864 دولارا.