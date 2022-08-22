أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 22-8-2022.. وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

مع أول أيام التداولات الأسبوعية سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 22-8-2022 انخفاضا ملحوظا في سوق الصاغة خلال التعاملات الصباحية اليوم، بالتزامن مع هبوط عنيف في سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 20 دولارا في البورصة العالمية للمعادن وتفقد مكاسبها الأسبوع الماضي.

6 جنيهات فقدها الذهب في مصر صباحا، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1071 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1077 جنيها، غير شامل المصنعية بعد زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة على الذهب بنحو 10%.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 22-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1226 جنيها)

هبوط جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1226 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1071 جنيها)

وفقد جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 6 جنيهات ليستمر في تسجيل انخفاض كبير ويبلغ الجرام نحو 1071 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (919 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 خلال تعاملات اليوم، وهو الجرام الأقل سعرا محليا ويبلغ 919 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8570 جنيها)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف ويفقد 40 جنيها ويسجل نحو 8570 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38005 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.226 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسرت أوقية الذهب عالميًّا نحو 20 دولارات خلال التعاملات لتسجل نحو 1735 دولارا، على خلفيه تحرك سعر الدولار عالميا.