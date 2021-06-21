اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 21-6-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهان

وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام
عمر سالم 7:41 ص, الأثنين, 21 يونيو 21 7:41 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

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ارتفع سعر أوقية الذهب  مجددا الان بشكل طفيف خلال تعاملات بورصة المعادن عالميا في اول أيام تعاملاتها الأسبوعية ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 21-6- 2021، خلال بداية التعاملات الصباحيه اليوميه في سوق الصاغة المحلية الآن.

ويحاول سعر الذهب تعويض جزءا من خسائره الاسبوع الماضي ليصعد مجددا بنحو جنيهان للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر  انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 767 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 765 جنيها ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لاخر.

الذهب جديد
سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 21-6–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (767 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 767 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (657 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل ملحوظ  ليسجل  657 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6136 جنيها)

وانخفض سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6136 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27201 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 877 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1775 دولارًا.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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