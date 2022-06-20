أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 20-6-2022.. وعيار 21 يسجل 1006 جنيهات

سجل سعر الذهب اليوم عالميا ثباتا ملحوظا في بداية أول تداولات بورصة لندن للمعادن وعدم تحرك سعر أوقية المعدن الأصفر ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 20-6-2022 بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات اليوم بسوق الصاغة.

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب ، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي لم يتغير ليبلغ نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير متضمنة المصنعية ، وفى انتظار أي تغيرات في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا لسوق الصاغه فتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 20-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1153 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 حيث استقر عند نفس مستوياته في آخر أيام الأسبوع أمس السبت علي ثبات في المستوى الآن ليسجل 1153 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1006 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1006 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباتا لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.153 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1840 دولارًا ، مع توقعات بتحرك الأوقية نحو الصعود على أثر تذبذب الأوضاع الجيوسياسية عالميا وارتفاع أسعار الطاقة.