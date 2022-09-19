أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-9-2022.. ارتفاع عيار 21

بدأ سعر الذهب اليوم هبوطه خلال تعاملات بورصة المعادن العالمية في أولي أيامها، فيما خالفت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-9-2022 التوقعات وارتفعت في صباح التداولات بسوق الصاغة بجميع المحافظات، متأثره بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر مع انخفاض المعروض محليا.

وعلمت “المال” من تجار سوق الصاغة، فإن سعر الذهب اليوم سجل ارتفاع بقيمة جنيهين، لتسجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا تحقيق مكاسبه، ويسجل نحو 1116 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس نحو 1114 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-9-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1274 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم بقيمة نحو 2 جنيه، وهو الأعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1227 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1116 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 1116 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (956 جنيهًا)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 956 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8936 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليبلغ نحو 8936 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39494 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.274 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1662 دولار.

ويستفيد سعر الذهب محليا من صعوده عالميا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحليه والعرض والطلب محليا.