أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-7-2021 وتراجع عيار 21

بدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية اليوم على هبوط ملحوظ في سعر أوقية الذهب، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-7-2021 بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية خلال يوم عرفة.

وشهد جرام الذهب في مصر هبوط قدره جنيهان في بداية التعاملات ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 792 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (902 جنيه)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 902 جنيه علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27995 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.