أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-7-2022.. وارتفاع عيار 21



بدأت البورصة العالمية أول أيام تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع ملحوظ في سعر أوقية الذهب بأكثر من 15 دولارا ، وهو ما ساهم في تحرك طفيف في أسعار الذهب اليوم بمصر الإثنين 18-7-2022 بعد ثباته لمدة يومين على التوالي في سوق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 تحرك وارتفع جنيها واحدا ليسجل نحو 991 جنيها للجرام الأكثر طلبا ومبيعا في مصر بالتعاملات الصباحية مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 990 جنيها ، بالتزامن مع هدوء الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-7-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1135 جنيها)

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 24 ليصعد بقيمة جنيه ويسجل العيار الأقل بيعا نحو 1135 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (991 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد استقراره أمس في التعاملات ليبلغ 991 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (846 جنيهًا)

كما صعد أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7928 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات ليبلغ نحو 7928 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35185 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ارتفاعا ملحوظا في السعر خلال التعاملات اليوم ليصل إلى 1719 دولارًا للأوقية ، فيما تنتظر الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال أيام للإعلان عن سعر الفائدة الأمريكية.