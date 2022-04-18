أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-4-2022.. وعيار 21 يرتفع 21 جنيهاً

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-4-2022 في بداية التعاملات بسوق الصاغة المحلية ، في أول أيام تعاملات الأسبوع بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للمعادن ، فيما قفزت أوقية الذهب لتقترب من تسجيل 2000 دولار للأوقية ، مع زيادة الطلب من جانب المتعاملين.

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، أن سعر الذهب قفزة بقوة محلياً وعالمياً ، ليربح عيار 21 اليوم نحو 21 جنيهاً للجرام ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1040 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره أمس التى سجلت 1019 جنيها ، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1185 جنيها)

وأضاف نجيب للمال ، أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ارتفع بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1185 جنيها، كما أنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1040 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم بقوة خلال التعاملات ليبلغ 1040 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (894 جنيهًا)

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفع كباقي الأعيرة ليبلغ 894 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8320 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 مستوى تاريخيا لتبلغ نحو 36735 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.185 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1990 دولارًا ، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للشهر الثاني ، بعد قفزة في سعر الذهب بالمعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.