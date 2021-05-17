اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-5-2021 وصعود عيار 21

عيار 21 يسجل 796 جنيها للجرام
عمر سالم 12:10 م, الأثنين, 17 مايو 21 12:10 م, الأثنين, 17 مايو 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-5- 2021، قفزة كبير خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاع المعدِن الأصفر خلال التعاملات عالميا، ليرتفع في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود ملحوظ في سعر أوقية الذهب فى تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن.

وسجلت أسعار الذهب في مصر صعودا بمقدار جنيهين خلال التعاملات الآن، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 796 جنيها للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات الآن التى سجلت 794 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة.الذهبأسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-5–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 908 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيها)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 796 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (681 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 681 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6368 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28145 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 908 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1852 دولارًا.

ارتفاع مفاجئ لسعر الذهب مع صعود عالمي كبير

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة للتجلرية بالقاهرة سابقا أن ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى صعود سعر أوقية الذهب عالميا، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يدفع المستثمرين للاستثمار في المعدن الأصفر.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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